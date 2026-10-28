Rober Hatemo mikrofonu bırakıp kuyumculuğa dönüyor

Eğlence

Pop şarkıcısı Rober Hatemo, müzik kariyeriyle ilgili oldukça radikal bir karar verdi. Kıbrıs'ta sahne aldığı bir otelde konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan Hatemo, artık yeni bir şarkı yapmak istemediğini açıkladı.

İçinden gelmediği için şarkı yapmayı bırakacağını söyleyen sanatçı, eski mesleği olan kuyumculuğa dönme planlarını paylaştı. Kapalıçarşı'da kardeşi ve kuzeninin devam ettirdiği bir dükkanları olduğunu belirten Hatemo, "Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum" diyerek eski işine olan hakimiyetine güvendiğini vurguladı.

Tamamen ortadan kaybolmuyor tabii; sahne çalışmalarına bir süre daha devam edeceğini ve biraz daha şarkı söyleyeceğini ekledi. Pop dünyasından Kapalıçarşı'nın altın parıltılarına böyle bir geçiş beklemiyorduk ama belli ki Rober için değişim vakti gelmiş. Bakalım tezgah başında sahnedeki kadar enerjik olacak mı?