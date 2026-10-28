Kıvanç Tatlıtuğ 43 oldu, Başak Dizer'den aşk dolu kutlama geldi

Eğlence

27 Ekim'de yeni yaşını kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ, 43 yaşına girdi. Adana doğumlu oyuncu, kariyerine 2002'de Best Model of the World seçilerek başladığından beri tarzını defalarca değiştirdi ama karizmasından hiçbir zaman ödün vermedi. Sarı saçlı dönemlerinden sakallı hallerine kadar her haliyle bizi kendine hayran bırakan Kıvanç'a, yaş almak gerçekten çok yakışıyor.

Doğum gününde sevenlerinden gelen mesajlar havada uçuşurken, günün en romantik hamlesi eşi Başak Dizer'den geldi. 2016 yılından beri evli olan ve 2022'de oğulları Kurt Efe ile ailelerini büyüten çift, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak Başak Dizer, Instagram hesabından paylaştığı iki fotoğrafla bu sessizliği bozdu.

Güneşli bir günde çekilen karelerde Kıvanç Tatlıtuğ deri ceketi ve güneş gözlükleriyle yine 'ben buradayım' derken, Başak Dizer uzun kabanıyla eşine sarılmış şekilde poz verdi. Romantik karelerin altına düşülen “İyi ki doğdun... 🤍🎂 Aşk✨” notu, sadeliğiyle dikkat çekti. Yıllardır birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta hissettiren çiftin bu tatlı kutlaması, hayranlarını bir kez daha gülümsetti.

Kıvanç Tatlıtuğ cephesinde sadece özel hayat değil, oyunculuk da tam gaz devam ediyor. Gümüş ile başladığı serüveninde Aşk-ı Memnu'daki Behlül karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu; Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile gibi projelerle yeteneğini kanıtladı. Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Sarı Saruhan karakterini canlandırarak komedi tarafındaki başarısını da bir kez daha göstermişti.

Kıvanç'ın hem oyunculuktaki başarısı hem de örnek babalığıyla takdir toplaması, neden bu kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu açıklıyor aslında.