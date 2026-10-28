Deniz Baysal'dan samimi itiraflar: Aşk tek başına yetmiyor

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Deniz Baysal, hayatının görünmeyen kısımlarını ve kariyer yolculuğunu tüm samimiyetiyle anlattı. Taşacak Bu Deniz, Teşkilat ve Söz gibi projelerle hafızalara kazınan, Fazilet Hanım ve Kızları ile dikkat çeken oyuncu, ABtalks programında kişisel tarihindeki kırılma noktalarına değindi.

Buzdolabında yiyecek kalmadığı günler

Baysal, çocukluk yıllarının sanıldığının aksine pek de kolay geçmediğini açıkladı. Beş veya altı yaşlarındayken anne ve babasının ayrıldığını belirten oyuncu, o dönemde durumu pek anlamasa da şimdilerde onları daha iyi kavradığını söyledi. Kalabalık bir aile ortamını çok sevmesine rağmen bunu yaşayamamış olmanın kendisini eskiden çok yaraladığını, ancak artık bu durumla barıştığını ifade etti.

Maddi zorlukların da kapısını çaldığını belirten Deniz Baysal, orta gelirli bir ailede yaşadığını sandığını ama ay sonları geldiğinde buzdolabında yiyecek kalmadığı zamanlar olduğunu itiraf etti. Annesinin çalışmadığı, babasının ise yardımcı olmaya çalıştığı bu zorlu dönemin kendisinde bir hırs tetiklediğini anlattı. Çekingen ve kendiyle problemleri olan biriyken kameraların önüne geçtiğini söyleyen oyuncu, ailesini rahat ettirme isteği ve hissettiği değersizlik duygusunu yenmek için "Ben yapacağım, ben başaracağım" diyerek hırs yaptığını belirtti.

Şöhret ve hastalıkla mücadele

Kariyeriyle beraber gelen şöhret konusundaki bakış açısı ise oldukça net. İşini şöhretten daha çok sevdiğini söyleyen Baysal, bu durumun mesleğinin bir parçası olduğunu kabul ettiğini belirtti. Özellikle çocukların sevgisinden mutlu olduğunu ancak özel hayatının konuşulmasından ve kişisel alanına çok fazla girilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Annesi Canan İve'nin kanserle mücadelesinin üzerinden 14 sene geçtiğini söyleyen Baysal, bu süreçte başlangıçta durumu kabullenmekte zorlandığını itiraf eden oyuncu, yıllar geçtikçe annesinin yaşadığı zorlukları fark ettiğini söyledi. Eskiden annesine "Ayağa kalk, sen güçlüsün" diyerek kızdığını ancak aslında kimsenin her zaman güçlü olmak zorunda olmadığını anladığını belirtti. Annesinin pes ettiği noktalarda, kendisinin onun yerine inançlı ve güçlü kalmayı seçtiğini ekledi.

Aşk, sevgi ve annelik ihtimali

İlişkilere ve aşka bakışının zamanla evrildiğini söyleyen Deniz Baysal, aşkın tek başına bir evliliği sürdürmeye yetmeyeceği fikrinde. Aşkı kimyasal bir durum olarak tanımlayan ve bunun kaybedilebileceğini belirten Baysal, asıl kalıcı olanın sevgi olduğunu savundu. Bir ilişkide saygının, birbirine alan açmanın ve karşılıklı başarıyı istemenin önemine değinen oyuncu, gerçek sevginin, sevdiğin kişinin mutluluğuyla mutlu olabilmek olduğunu söyledi. Kötü günde yan yana olmanın zaten başarıldığını, ancak asıl sınavın mutluluk ve başarı anlarında yanında olabilmek olduğunu vurguladı.

35 yaşındaki oyuncu, ileride anne olma ihtimaliyle ilgili olarak kapıları kapatmadığını söyledi. Kesin bir karar vermediğini belirten Baysal, "Olabilir, neden olmasın?" diyerek büyük konuşmamayı tercih ettiğini belirtti.

Özel hayatındaki gelişmelere bakıldığında ise Deniz Baysal'ın müzisyen Barış Yurtçu ile olan evliliği fikir ayrılıkları nedeniyle sona ermişti. 2019 yılında başlayan ve yedi yıl süren evlilikte, Temmuz ayında Baysal'ın açtığı boşanma davası önce çekişmeli ilerlemişti. Ancak çift, Eylül ayında anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırdı.