Serenay Sarıkaya'nın müzik krizi: 11 milyon takipçili hesap resmen priv'e döndü

Eğlence

Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından saçlarıyla oynayıp kameraya poz verdiği siyah-beyaz ve havalı bir video paylaştı. Ancak videonun asıl olayı görüntüler değil, oyuncunun müzik seçimi sırasında yaşadığı minik kriz oldu.

Sarıkaya, videoya uygun bir şarkı ararken karşına çıkan öneriler yüzünden tüm hevesinin kaçtığını belirtti. Şarkı eklemekten vazgeçen ünlü oyuncu, "Önerilen şarkıları görünce şarkı koymaktan vazgeçtim..." notuyla beraber önerilen şarkıların ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Öneri listesinde Mustafa Topaloğlu'ndan 'Benim İşim Var', İbrahim Tatlıses'ten 'Ben Ne Biçim Serseriyim', Nick Hustles'tan 'I Ain't Worried About Shit Today', Kool & The Gang'den 'Fresh' ve Necdet Demirhan'dan 'Susun Bugün Pazartesi' parçaları yer alıyordu. Havalı bir videoya müzik ararken İbrahim Tatlıses ve Mustafa Topaloğlu gibi seçeneklerle karşılaşmak gerçekten büyük şansmış.

İşin en eğlenceli kısmı ise Serenay'ın bu durumu paylaşma rahatlığı. 11 milyon takipçili dev hesabını, sanki sadece birkaç yakın arkadaşının olduğu bir 'priv' hesap gibi kullanması ve böyle küçük bir detayı anında paylaşması hepimize aynı arkadaş grubundaymışız hissini verdi. Bu kadar milyon kişinin önünde bu kadar doğal ve rahat takılabilmek gerçekten ayrı bir seviye.

Siz olsaydınız o listeden hangi şarkıyı seçer ve videoya eklerdiniz?