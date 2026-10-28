Organize İşler'de kam davulu krizi: Yılmaz Erdoğan'ın hesabı gitti

Eğlence

Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği ve Asım Noyan karakteriyle döndüğü ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ndeki bazı sahneler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türk ve Orta Asya geleneklerinde manevi değeri olan kam davulunun, dizide yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi izleyicileri oldukça kızdırdı. Kültürel mirasın yanlış temsil edildiğini savunanlar yapım ekibine tepki yağdırırken, işin ucuna ciddi bir kriz eklendi.

Tartışmalar sürerken Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı. Hesabın neden kısıtlandığına dair henüz resmi bir bildiri yayınlanmadı ve Erdoğan konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Öte yandan, gelen tepkiler sadece sosyal medyada kalmadı; dizinin IMDB puanı 10 üzerinden 2.4’e kadar geriledi.

Kültürel sembolleri böyle bir kurgunun içine yerleştirmek gerçekten riskli bir tercihmiş, puanlar da bunu onaylıyor sanki. Sizce bu kadarı da fazla mı, yoksa alt tarafı bir dizi mi?