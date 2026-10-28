Hamid'in biyolojik babası sonunda belli oldu

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında beklenen gelişme yaşandı. Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakline ihtiyaç duyan Hamid'in babasının kim olduğu DNA testiyle netleşti.

Canlı yayında açıklanan sonuca göre, Hamid'in annesi Nihal Beyit'in işaret ettiği kişinin biyolojik baba olma ihtimali yüzde 99,9 çıktı. Müge Anlı, babanın fotoğrafını ekrana vermese de baba ile oğul arasındaki benzerliğe dikkat çekti ve Yayına veremiyorum ama bu kadar benzerlik olmaz. Hık demiş burnundan düşmüş dedi.

Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrendikten sonra gerçek babasını aramaya başlayan Hamid, bu süreçte annesi Nihal Beyit'ten de yardım istemişti. Ancak olaylar sadece sağlık mücadelesiyle sınırlı kalmadı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı süreçte, Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklanırken; Mehmet Yorulmaz hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Babasının bulunmasıyla birlikte Hamid'in yaşam mücadelesinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.