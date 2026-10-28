Daha 17'de gözyaşları sel oldu: Teoman ölüyor mu?

Eğlence

Daha 17 dizisi 22. bölümüyle pazar akşamına damga vururken, Aras ve Teoman'ın başına gelenler izleyiciyi gerçekten çok üzdü. Bölüm biter bitmez paylaşılan 23. bölüm fragmanı ise "Bazı ayrılıklar hiç kimseye veda bile edemeden çok zamansız gelir..." notuyla kalpleri paramparça etti.

Sezen Aksu şarkısının eşlik ettiği fragman sonrası sosyal medya yıkıldı. Seyirciler "Kahrolduk" diyerek tepki gösterirken, dizinin paylaşımındaki soru da aynı: Teoman, Demir olduğunu öğrenemeden ölecek mi?

Kaosun arasında parlayan bir isim vardı tabii; Deniz karakterini canlandıran Helin Elveren. Elveren'in oyunculuğu fragmanda öne çıktı; seyirciler "Helin'den oyunculuk resitali" yorumunu yaptı. 20 Nisan 2006 İstanbul doğumlu olan Helin, bu performansıyla fragmanın yıldızı olmayı başardı.

Daha 17, pazar günleri saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.