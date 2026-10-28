Cihat Tamer'den şöhret ve para itirafı: "Ekmek yok"

Eğlence

65 yıllık sanat hayatını geride bırakan oyuncu Cihat Tamer, şöhretin gerçekten para kazandırıp kazandırmadığına dair samimi açıklamalarda bulundu. Tanınmış bir oyuncu olmasının maddi karşılığına dair gelen "Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu?" sorusuna Tamer'in cevabı net oldu: “Yok. o kadar. Ekmek yok."

Usta sanatçı, şöhret ile kazanç arasındaki farka dikkat çekerek, ekmeği kendi çabalarıyla kazarak kazandıklarını ve hala bunu yapmaya çalıştıklarını söyledi. Şu an da tiyatro yaparak mesleğini sürdürdüğünü belirten Tamer, oyunculuğun sadece tanınmaktan ibaret olmadığını vurguladı.

Kendi kuşağının mesleğe bakış açısını da değerlendiren Tamer, mesleğe başlarken ne meşhur olma ne de para pul kazanma gibi bir amaçlarının olmadığını anlattı. Ancak zamanla hem tanındıklarını hem de para kazandıklarını ekledi.

Şöhretin tek başına geçim sağlamaya yetmediğini belirten Tamer, oyunculuğu hiçbir zaman sadece para veya popülerlik için yapmadığını ifade etti.

Sizce günümüzde oyunculuğa başlamak için sadece tutku yeterli mi, yoksa maddi beklentiler artık ön planda mı?