Hülya'nın tehlikeli tarafı ortaya çıkıyor

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Hülya karakterine hayat veren Kıymaz, karakterinin dışarıdan çok güçlü görünmesine rağmen aslında yoğun duygular taşıdığını söyledi. Hikâye ilerledikçe Hülya'nın derinliğinin ortaya çıkacağını belirten oyuncu, karakterini hikâyenin en tehlikeli isimlerinden biri olarak tanımladı.

Kıymaz, Hülya'nın kendini korumak için bazen öyle bir noktaya geldiğini ve izleyicinin "Hülya bunu gerçekten yaptı mı?" diyeceğini söyledi. Karakterin Mehmet'e olan sevgisinin gerçek olduğunu vurgulayan Kıymaz, içinde hâlâ çok seven bir kadın olsa da yaşadıklarının onu giderek daha sert birine dönüştürdüğünü ekledi.

Bakalım Hülya'nın bu 'tehlikeli' tarafı bizi gerçekten şaşırtacak mı yoksa tahmin edilebilir bir sertleşme mi izleyeceğiz?