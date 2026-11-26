Eğlence

Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir bölümü tam bir kaosa sahne oldu. Alya ve Cihan yangından sağ kurtulmayı başarsa da Cihan'ın Enver için alevlerin arasına dalan çabası onu kurtarmaya yetmedi.

Drama sadece yangınla sınırlı kalmadı; Nare, Alya'nın hamile olduğunu öğrendi. Ancak Alya'nın ricası üzerine bu sırrı abisinden saklamaya karar verdi. Öte yandan Sadakat DNA testi sonucuyla yüzleşti ve Cihan'ın oğlu olmadığını öğrendi.

Sırlar havada uçuşurken Zerrin, Kaya'ya Ecmel'in kurduğu pusuyu haber verdi. Ateş ve Nare cephesinde ise Ateş'in, Nare'nin hayatını kurtarmasıyla aralarındaki o tehlikeli çekim artık iyice gün yüzüne çıktı. Bölüm finalinde ise İpek'in bulduğu DNA testini Cihan'a vermesiyle nefesler tutuldu.

Bu yüksek tempo izleyiciyi ekrana kilitledi ve dizi tüm kategorilerde birinciliğini korudu. Tüm Kişiler kategorisinde 9,96 izlenme oranı ve 26,27 izlenme payı alan yapım; AB kategorisinde 6,57 oran ve 19,77 pay, 20+ABC1 kategorisinde ise 8,54 oran ve 22,28 pay ile zirveye yerleşti.

Cihan gerçeği öğrenince ne yapacak, yoksa İpek'in hamlesi her şeyi altüst mü edecek?