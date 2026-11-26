Eğlence

Oyuncu Hande Erçel 24 Kasım'da yeni yaşını kutladı. Bu özel günde ablası Gamze Erçel, kardeşi için oldukça duygusal bir paylaşım yaptı.

İkinci çocuğuna hamile olan Gamze Erçel, yaptığı paylaşımda Hande Erçel'e "İyi ki doğdun diğer yarım. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Kardeşler arasındaki bu bağ gerçekten göz dolduruyor.

Sizce en duygusal kardeş mesajları hangileri?