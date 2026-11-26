Eğlence

Sektörde konuşulan ekonomik krizler hakkında konuşan Barış Falay, iş seçiminde maddi kaygıların ön planda olmadığını belirtti. Parayı ön plana koyarak pazarlık yapmadığını söyleyen oyuncu, öncelikle hikayeyi ve rolü sevmesi gerektiğini vurguladı. Paranın yaşam için mecbur olunan bir kısım olduğunu ekleyen Falay, gelecek sene iş yapmadığı takdirde ne yapacağını düşünenlerden olduğunu itiraf etti. Hikayeciliğin herkese iyi geldiğine inanan oyuncu, çağın gereğini yakalayan hikayeleri konuşmanın kendisi için temel olduğunu söyledi.

Ekip çalışmasının önemine değinen Barış Falay, yaptığı işte ışık, müzik ve kostüm gibi her birimin kritik olduğunu, her şeyin sadece oyuncudan ibaret olmadığını ifade etti. Kostüm ve aksesuar detaylarına verdiği önemi okulda aldığı kostüm tarihi ve kostüm reji eğitimine bağlayan oyuncu, işinin her alanında titiz davranmaya çalıştığını belirtti.

27 yıldır televizyonun yanı sıra tiyatroda da her yıl en az üç dört farklı rolle sahneye çıktığını anlatan Falay, yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ve bir komedi filmiyle izleyiciyle buluşacağını müjdeledi.

Set temposunun ve fiziksel olarak zorlayıcı karakterlerin yıpratıcı olabildiğini belirten oyuncu, Ömer dizisindeki karakteri için yaşının üzerinde bir duruş yakalamak adına kendini uzun saatler zorladığını anlattı. Bu süreçte toparlanmak için yardıma ihtiyaç duyabildiğini paylaşan Falay, şu an iyi olduğunu söyledi.

Kendi standartlarını belirleyip hikayeye odaklanması gerçekten takdire şayan. Bakalım yeni komedi filmiyle bizi nasıl güldürecek?