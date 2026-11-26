Eğlence

Oyuncu Merih Öztürk, yoğun çalışma temposundan kaçıp Paris'e gitti. Aşkın şehrini tek başına gezmeyi tercih eden Öztürk, solo yolculuğuyla şehrin romantik ruhunu keşfetmiş.

Kendi başına takılmanın tadını çıkaran güzel oyuncu, bu kısa kaçamağı hem dinlenme hem de yeni deneyimler yaşama fırsatı olarak değerlendirdi. Set yorgunluğunu Paris sokaklarında atmak her zaman iyi bir fikir, değil mi?

Bizce bazen en iyi tatil, yanına kimseyi almadan sadece kendinle çıktığın yolculuklar oluyor. Merih de bu molayla enerji depolamıştır herhalde.