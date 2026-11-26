Eğlence

Sosyal medya fenomeni Derin Talu, özel hayatıyla gündemden düşmemeye devam ediyor. Bir süredir adını gizli tuttuğu sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkan Talu, romantik anlarını Instagram üzerinden takipçilerine sundu.

İkilinin ilişkilerinin birinci yılını kutladığı haberleri yayılırken, paylaştıkları mutlu kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sizce bu gizemli ilişki stratejisi işe yaradı mı, yoksa artık çok mu sıradanlaştı?