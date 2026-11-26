Eğlence

Oyuncu Melis Sezen, tatil rotasını bu kez Amerika'nın New York şehrine çevirdi. ABD gezisinden yeni pozlarını Instagram hesabından paylaşan 29 yaşındaki ünlü isim, fit ve formda görünümüyle dikkat çekti.

Kısa süre içinde çok sayıda beğeni alan kareler, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Sosyal medyadaki etkileşimiyle gündemde kalmaya devam eden Sezen'in New York stilini bizce çok yakıştırdık, sizce nasıl?