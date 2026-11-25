Eğlence

Oyuncu Çamcı, yeni reklam kampanyasında resmen sınırları zorlamış. İki gün süren fotoğraf ve film çekimlerinde tam beş farklı karaktere hayat veren oyuncu, her biri için ayrı bir performans sergilemiş.

İşin en can alıcı kısmı ise şu: Çamcı, beş ayrı film için beş farklı tarzda şarkıları bizzat kendisi seslendirdi. Hem oyunculuk hem vokal performansı tek paketmiş, bizce tam bir yetenek şovu olmuş.

Bakalım bu farklı tarzların hangisi favorimiz olacak?