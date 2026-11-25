Eğlence

İrem Derici, Manifest grubuna rakip olarak Madifest adında bir kız grubu kurdu. Grupta Derici'nin yanı sıra Simge, Merve Özbey, Derya Uluğ, Tuğba Yurt ve Ece Seçkin yer alıyor. Altı ünlü ismin bir araya geldiği grup, ilk performansını Ayla Şahin'in doğum gününde sergiledi.

Grubun adındaki gönderme zaten ortada. Big5 Türkiye yarışmasından çıkan Manifest, son aylarda klipleri, konserleri ve üyelerinin özel hayatlarıyla gündemden düşmüyordu. Hatta grubun kurucusu Tolga Akış'ın tutuklanıp ilk duruşmada tahliye edilmesi de çok konuşulmuştu. İrem Derici de son dönemde Big5'in jüri koltuğuna oturmuştu.

Ancak Madifest'in konser takvimini bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Derici, bu performansla ilgili olarak "Bu bizim ilk ve son performansımız, sefamız olsun. Manifest'e devam" dedi ve grubun devamının gelmeyeceğini belli etti.

Öte yandan İrem Derici, aralık ayında evlenmeyi planladığını söylerken düğün sorusuna "Paramız kalmadı" diye yanıt veren şarkıcı, yılbaşı listelerindeki yüksek ücret iddialarına da "Öyle paralar yok" diyerek itiraz etmişti.

Kısacası Madifest, altı dev sesi aynı sahnede buluşturarak gecenin en dikkat çeken anlarına imza attı ama kısa sürede sona erdi. Bir gece sürdü, bitti.