Eğlence

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Muhtemel Aşk'ın 26 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünden ikinci tanıtım geldi. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizinin yeni fragmanında, zorlu bir ameliyat sonrası Kadir'in karakter değişimine şahit oluyoruz.

Kadir'in bu yeni halleri hem ailede hem de çevresinde oldukça eğlenceli anlara sebep oluyor. Öyle ki, Defne ve Selma, Kadir'e bakabilmek için resmen birbirleriyle yarışa girmiş durumdalar. Diğer yandan Yiğit ve Melis, Kadir'in bakımına gelen hemşire konusunda Defne'yi uyarmayı ihmal etmiyor.

Tanıtımın finalinde Defne'nin Kadir ve hemşireyi bir arada görmesi, yaşanacak gelişmelere dair merakı artırıyor.

Muhtemel Aşk, yeni bölümüyle 26 Kasım Perşembe saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak.