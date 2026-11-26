Eğlence

Okan Bayülgen, Aslı Şafak'la İşin Aslı'na konuk olduğu bölümde kızı İstanbul ile ilgili oldukça dikkat çekici detaylar paylaştı. 17 yaşındaki İstanbul'un ne Instagram, ne TikTok ne de Twitter hesabı olduğunu belirten ünlü televizyoncu, kızının sosyal medyayla neredeyse hiçbir bağının olmadığını anlattı.

En şaşırtıcı olanı ise bu durumun bir aile baskısı veya dayatma sonucu değil, İstanbul'un tamamen kendi isteği ve bilinciyle verdiği bir karar olması. Bayülgen, kızının telefonu nasıl bu kadar az kullandığını anlamadığını belirterek Hiç telefonla alakası yok, nasıl yaptı bilmiyorum. Tamamen kendi bilinciyle Instagram'ı yok, TikTok'u yok, Twitter'ı yok şeklinde konuştu.

İstanbul'un dijital dünyaya karşı olan bu mesafesi sadece uygulama kullanmamakla da sınırlı değil. Mesajlaşma kültürünü tamamen pas geçip doğrudan konuşmayı tercih eden genç kız, babasına hiçbir şey için mesaj yazmıyor, direkt telefonu açıp durumu anlatıyor. Okan Bayülgen, kızının bu tercihinin yalnızlıkla hiçbir ilgisi olmadığını, aksine İstanbul'un çok sosyal olduğunu ve pek çok arkadaşı olduğunu vurguladı.

Kızının bu bilinçli duruşuna hayran olduğunu gizlemeyen Bayülgen, Ondaki bilinç bende yoktu diyerek kendisiyle kıyasladı. Yıllardır ekranın ve sahnenin merkezinde yaşayan, medya dünyasının içinden gelen bir babanın, kızının kendisinden tamamen farklı bir yol seçmiş olmasını bu kadar açık yüreklilikle kabul etmesi ise oldukça samimi bir detay.

Kızını uzun yıllardır basından uzak tutan Bayülgen'in bu kadar kişisel bir ayrıntıyı paylaşması, kısa sürede gündem oldu. Yaşıtlarının günün önemli bir kısmını ekran başında geçirdiği bir dönemde, bir gencin sosyal medyayı kendi iradesiyle hayatından çıkarması gerçekten takdire şayan.

Sizce günümüzde sosyal medyasız bir gençlik mümkün mü, yoksa İstanbul çok mu radikal bir karar almış?