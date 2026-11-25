Eğlence

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), akademik bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklıkla birlikte BAU bünyesinde ‘Art Industry Management’ (Sanat Enstitüsü Yönetimi) adında bir akademik kürsü kurulacak.

Program kapsamında telif haklarından hukuki süreçlere, sanatsal üretimden tanıtım ve pazarlamaya, dijital platformlardan finansal yönetime kadar sanat endüstrisinin geniş bir yelpazesinde eğitim verilecek. MSG Başkanı Ferhat Göçer, bir yıllık olacak bu programın 2027 Eylül akademik döneminde başlayacağını açıkladı. Göçer, amacın sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı sanatçıların ve profesyonellerin yetişmesini sağlamak ve müzik endüstrisindeki bilgi ile tecrübeyi akademiye taşımak olduğunu belirtti.

Sektörde başarılı olmak isterken sömürülmek istemeyenler için ideal görünen bu programın başarısı, ders verecek kişilerin liyakatle seçilmesine bağlı. Yazara göre Türkiye, hiçbir akademik eğitimi olmadan kendilerini 'sosyal medya uzmanı' diye pazarlayanlara holdinglerin bile para ödeyip çalışanlarına ders verdirdiği bir ülke; bu nedenle liyakat vurgusu önemli.