Eğlence

Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Cemre Baysel, bir çekim için kamera karşısına geçti. Oyuncu, bordo renkli ve siyah dantel detaylı elbisesiyle dikkat çeken pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Omuzları açıkta bırakan kesimi ve göğüs dekoltesindeki siyah dantel işlemelerle ön plana çıkan elbise, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni toplarken, takipçileri "Çok güzelsin" ve "Maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.

Kariyerinin yanı sıra Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile yaşadığı aşkla da gündemde olan Baysel, bu tarzıyla yine konuşulmayı başardı. Bordo ve siyah uyumu her zaman risklidir ama Cemre bunu nasıl taşıyacağını biliyor, gerçekten şık olmuş.