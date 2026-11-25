Eğlence

Şarkıcı Derya Uluğ, 25 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu'daki bir otelde evlendi. Düğün öncesi hazırlıklarını sürdüren Uluğ, arkadaşlarıyla birlikte İstinye'de alışverişe çıktı ve AVM'de objektiflere poz verdi.

Ailelerin ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşecek olan tören öncesinde oldukça neşeli olan şarkıcı, düğün heyecanı içinde olduğunu söyledi. Bizce bu enerjiyle düğünün yıldızı olacağı şimdiden belli.

Bakalım düğün sonrası ilk kareler nasıl gelecek, sizce Derya Uluğ'a nasıl bir gelinlik yakışır?