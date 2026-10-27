Uzak Şehir’de nişan karesi krizi: Sosyal medya ayağa kalktı

Eğlence

Uzak Şehir dizisinin 26 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan 70. bölümü, daha ekranlara gelmeden gündemi salladı. Tanıtımlarda hamile olduğunu öğrenen Alya gözyaşlarına boğulurken, Cihan'ın durumu bilmeyip Mirza'nın kızı Berfin ile nişanlanmak için konağa gidişi izleyiciyi üzdü.

Asıl kaos ise Cihan ve Berfin’in paylaşılan karesiyle koptu. Sosyal medya kullanıcıları, ikili arasındaki yaş farkına resmen isyan etti. Alya ve Cihan yerine bu karenin seçilmesine tepki gösterenler, "Sanki Cihan'ın kızını istiyorlar gibi" diyerek durumu yerden yere vurdu. Bazı izleyiciler ise sahneyi rahatsız edici buldu.

Vallahi bizce de Alya’nın hamile olduğu bir kaosun ortasında böyle bir kareyle gelmek tam bir strateji hatası. Sizce de yaş farkı fazla değil mi?