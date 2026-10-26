Aydan Şener'den kafa karıştıran estetik açıklaması

Eğlence

Kızıyla beraber Etiler'de görüntülenen Aydan Şener, basın mensuplarına genç görünümünü nasıl koruduğunu anlattı. Saatlerce süren bakım rutinleri olmadığını belirten oyuncu; yemeye içmeye dikkat ettiğini, yürüyüşler yaptığını ve cilt bakımına özen gösterdiğini söyledi.

Asıl bomba ise estetik soruları geldiğinde patladı. Şener, "Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum" diyerek durumu açıkladı. Hem estetiği olmadığını söyleyip hem de "ufak dokunuşlardan" bahsetmesi, açıklamanın en kafa karıştıran kısmı oldu. Yine de gelecekte estetik yaptırma ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadı.

Sarıyer'de sakin bir hayat süren oyuncu, günlük rutini hakkında da detaylar verdi. Genellikle geç uyandığını, kahvesini içtikten sonra telefonuyla ilgilendiğini ve evde bir şeyler izlediğini belirten Şener, hayvanlarıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini ekledi. Alışveriş merkezlerine pek uğramadığını, o gün de sadece kızıyla telefon almak için dışarı çıktıklarını anlattı.

Sosyal medya ile arasını zaman zaman açtığını itiraf eden oyuncu, karşına çıkan üzücü haberlerden etkilenince uygulamalara girmek istemediğini söyledi. Yine de takipçilerinden gelen yorumları okumaya ve yanıtlamaya çalıştığını belirtti.

Peki siz Aydan Şener'in estetik hakkındaki sözlerini nasıl buldunuz?