Pazar akşamının hakimi belli oldu: Ömür Usta zirveyi kimseye bırakmadı

Eğlence

Pazar akşamı ekranlarda dizi ve yarışma programları arasında rekabet yaşandı. 25 Ekim 2026 tarihindeki reyting sonuçlarına göre Ömür Usta, gecenin tartışmasız birincisi oldu.

Total kategorisinde Ömür Usta ilk sıraya yerleşirken, onu Daha 17 ve Teşkilat takip etti. AB kategorisinde de zirve değişmedi ve Ömür Usta yine birinci olurken, Daha 17 ikinci, Teşkilat ise dördüncü sırada kaldı. ABC1 kategorisinde ise Ömür Usta yine şampiyonluğunu ilan etti; Daha 17 ikinci, Teşkilat ise üçüncü sıraya yerleşti.

Ömür Usta'nın üç farklı kategoride de birinci gelmesiyle pazar akşamının öne çıkan yapımı oldu.

Sizce Ömür Usta bu yükselişini sürdürebilir mi yoksa rakipleri bir sürpriz yapar mı?