Tuzlu Kahve'de çıta arşa çıktı: Mike Tyson'ın konuk olacağı konuşuluyor

Eğlence

Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, kulislerden sızan bilgilere göre dizinin konuk trafiğini dünya ölçeğine taşıyarak Amerikalı efsane boksör Mike Tyson'ı Türkiye'ye getiriyor. Tyson'ın, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet Aydınoğlu'nun Amerika'dan gelen arkadaşını oynayacağı konuşuluyor. Ne Star TV ne de Poll Films konuyu resmiyete döktü ancak Polat Yağcı'nın 7 Ekim'de 13. bölüm için 'dünya starı tadında' bir konuk müjdelediği hatırlanırken, o sürpriz ismin Tyson olup olmadığı merak konusu.

Sadece bir boks efsanesi değil, aynı zamanda The Hangover ile sinema seyircisinin de tanıdığı Tyson, 2024'te Jake Paul ile Netflix üzerinden yayınlanan maçıyla tekrar gündeme oturmuştu. 1986'da 20 yaşındayken ağır sıklet dünya şampiyonu olan ve 'Demir Mike' lakabıyla tanınan isim, dizide nasıl bir performans sergileyecek merakla bekleniyor.

1 Eylül'de yayına giren dizi, aslında eski dizilerin ikonik karakterlerini buluşturma mevzusunda çoktan ustalaşmıştı. Doktorlar'ın Levent ve Ela'sı Kutsi ile Yasemin Ergene 18 yıl sonra, Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç ise Ceren Moray ve Sarp Apak'la yeniden bir araya gelmişti. Kuzey Güney'in Ali'si Rıza Kocaoğlu'nun Güney'e hayat veren Buğra Gülsoy'la yeniden karşılaşacağının açıklanmasıyla da nostalji rüzgarları estiren yapım, 13 Ekim'deki 7. bölümde Ajda Pekkan'ı ağırlamıştı. Hatırlarsanız Süperstar, set görüntülerinde kovboy kıyafetleriyle halay çekerek gündem olmuştu.

Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Yasemin Ergene gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizi, imkansız iki ailenin çekişmesi ve Mehmet ile Derin'in aşkını anlatıyor. Mustafa Kotan'ın yönettiği yapım, yerli nostaljiden sonra şimdi global bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Sizce Mike Tyson'ın bir Türk dizisinde oynaması işe yarar mı yoksa fazla mı kaçmış?