Eypio'dan itiraf geldi: Parayı bulunca suşici açmış

Eğlence

Eypio, Fatih Altaylı'nın programında müzik dışında girdiği işleri anlattı. Rapçi, müziği yaptıktan sonra parayı biraz bulunca sushi dükkanı açma macerasını anlattı. Hayatında sadece bir kez sushi yediğini itiraf eden Eypio, bu fikrin Zeytinburnu'ndaki çekik gözlü arkadaşları üzerinden aklına girdiğini söyledi.

Eypio, suşici açtıktan iki hafta sonra korona çıktığını ve işin battığını açıkça dile getirdi. Eypio'nun bu samimi ve kendisiyle dalga geçen anlatımı, Fatih Altaylı'yı da güldürdü.

Rapçi, bu girişimden önce Taksim'de bir kıyafet dükkanı da açtığını söyledi. Müzikle birlikte bu işi kısa süre sürdürdüğünü belirten Eypio, sigara içme yasağı çıkınca kimsenin gelmediğini, Taksim'i boşaltma stratejisine denk geldiklerini ve dükkanın oturmuşken yürümediğini anlattı.