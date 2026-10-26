Şebnem Dönmez dans akımına katıldı, ortalık yıkılıyor

Eğlence

Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Şebnem Dönmez, bu kez sosyal medyadaki popüler dans akımına katılarak gündeme geldi. Oyuncu, ev ortamında çektiği videoda bir arkadaşıyla birlikte oldukça iddialı figürler sergiledi.

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken videoda, ikiliye bir kedinin de eşlik etmesi detayı ise dikkat çekti. Şebnem Dönmez'in seksi dans koreografisi, paylaşıldığı andan itibaren sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Bizce bu enerjiye her zaman ihtiyaç var, sizce nasıl olmuş?