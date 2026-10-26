Demet Akalın ve Okan Kurt'tan şaşırtan uyku düzeni

Eğlence

Demet Akalın, şarkılarıyla değil bu kez evliliğindeki ilginç bir detayla gündemde. 2012 yılında Okan Kurt ile evlenen ünlü şarkıcı, çiftlerin aynı yatakta uyuması üzerine dönen bir sohbete katılarak özel hayatına dair bir itirafta bulundu.

Simla Can Polat'ın başlattığı uyku alışkanlıkları tartışmasında kendi hayatından örnek veren Akalın, eşiyle yıllardır ayrı uyumayı tercih ettiklerini belirtti. Uyku kalitesinin önemine değinen şarkıcı, durumu "Pandemiden beri ayrı, evet uyku önemli" sözleriyle özetledi.