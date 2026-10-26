Güven Kıraç ve Mervenur Topugil gizlice evlendi

Eğlence

Oyuncu Güven Kıraç ile Mervenur Topugil, az sayıda yakınlarının katıldığı sade bir törenle sessiz sedasız evlendi. İkilinin beraberliği dört yıldır sürüyordu. Evlilik haberi, Kıraç'ın hafta içi 'Uçurtmanın Kuyruğu' oyununun galasına katılmasıyla birlikte netleşmiş oldu.

Aslında bu sürpriz gelişmenin sinyalleri çok önceden gelmişti. Geçtiğimiz haziran ayında Harbiye Açıkhava'daki Kardeş Türküler konserinde Topugil'i çevresindekilere "eşim" diye tanıtan Kıraç, o dönem herkesin kafasını karıştırmıştı.

Çiftin ilişkisi başladığından beri magazin gündeminden düşmemişti. Özellikle Kıraç'ın 12 yıllık evliliğini bitirme sürecinde, Başak Kıraç ile boşanma aşamasındayken Asmalımescit'te genç bir kadınla samimi görüntüleri ve ihanet iddiaları çok konuşulmuştu. Kıraç o dönem evliliklerin resmi olarak bitmeden önce sona erebildiğini söyleyerek kendisini savunmuştu.

Mervenur Topugil ile olan ilişkisinde ise en çok dikkat çeken nokta, ikili arasında olduğu öne sürülen 35 yaş farkıydı. Topugil'in yaşıyla ilgili basına farklı bilgiler yansısa da bu iddialar uzun süredir tartışma konusuydu. İş birliği yapan çiftin profesyonel bağı da dikkat çekici; Topugil, 2023 yılında Kıraç'ın rol aldığı 'Yatak Odası Sırları' adlı tiyatro oyununun yürütücü yapımcılığını üstlenmişti.

Sessiz sedasız bir nikahla durumu resmiyete döken çift, gösterişli bir düğün yerine sadeliği tercih etti. Bakalım bu yeni sayfa, beraberinde başka hangi sürprizleri getirecek?