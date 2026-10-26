Nostalji rüzgarı sert esiyor: Ürperi’den Eylem Kızıl’a hafızalardaki isimler şimdi ne yapıyor?

Eğlence

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi, ekranlara veda etse de hala hepimizin aklında. Özellikle renkli kişiliği ve kendine has tavırlarıyla dikkat çeken Ürperi karakteri, dizi denince akla gelen ilk isimlerden biri. Ceren Soylu'nun canlandırdığı bu karakterle hafızalara kazınan oyuncu, uzun süredir kameralardan uzak ve sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Ancak Soylu'nun yıllar sonraki son görüntüsü ortaya çıkınca, hayranları hemen nostaljik bir yolculuğa çıktı. Yıllara meydan okuyan duruşuyla dikkat çeken ünlü ismin son hali, kısa sürede gündem olurken sevenlerinden birçok beğeni ve yorum topladı.

Gençlik dizileri denince akla gelen bir diğer yapım ise Çılgın Bediş. Final bölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gönüllerde taht kuran dizinin oyuncuları zaman zaman magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak 'Ayşegül' karakteriyle tanınan Zeynep Kaçar, değişimiyle herkesi şaşırttı. Uzun zaman önce ekranlara veda eden Kaçar, sadece oyunculukla kalmayıp tiyatro kariyerinin yanı sıra yazarlığa da soyunmuş. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında eğitim alan oyuncu, ekranlarda en son 2021 yılında Elbet Bir Gün adlı dizide rol almıştı. Şimdilerde 54 yaşında olan Kaçar, güzelliğini korurken yazarlık kariyerine odaklanmış durumda.

2000'li yılların pop müziği ise sadece şarkılarıyla değil, görselliğiyle de iddialıydı. Bu dönemin en ışıltılı girişlerinden birini yapan 4 Yüz grubu, Didem Ergüven, Gülnur Gökçe, Onur Kırış ve İlkay Sipahi'den oluşan efsane bir dörtlüydü. Güçlü vokalleri, ikonik dansları ve yüksek sahne enerjileriyle tanınan grup, özellikle canlı performans kalitesiyle o dönemin 'playback' yapan isimlerine resmen taş çıkartıyordu. 'Dandini' şarkısıyla zirveye ulaşan ekip; 'Kız Kıza', 'Salla' ve 'Ne Senle Ne Sensiz' gibi hit parçalarıyla dillere pelesenk olmuştu. Peki, bu ekip şimdi ne yapıyor?

Grubun üyeleri kendi yollarında farklı başarılar yakalamış durumda. Didem Ergüven, müzik kariyerine bir süre ara verip içindeki sanat tutkusunu tasarım alanına taşımış. Moda ve sanat projelerinde aktif olan Ergüven, tasarımlarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir kitleye ulaşıyor. Vokal gücüyle bilinen Gülnur Gökçe ise solo kariyerine hiç ara vermedi. Profesyonel müzik çalışmalarının yanı sıra başarılı bir seslendirme sanatçılığı kariyeri yürütüyor. Onur Kırış, ekranların tanıdık yüzü olmaya devam ederek sunuculuk ve dublaj sanatçılığında zirveye çıktı ve sektörün en çok aranan seslerinden biri oldu. İlkay Sipahi ise müzikten hiç kopmadı; profesyonel kariyerini sürdürürken geçirdiği imaj değişimiyle herkesi şaşırtan isimlerden biri oldu.

90'lı yılların buğulu sesi Gülay Sezer de son görüntüsüyle gündeme gelenler arasında. Özellikle 'Cesaretin Var Mı Aşka' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden ve hem pop hem de halk müziği yorumlarıyla geniş kitlelere hitap eden sanatçı, uzun süredir sakin bir yaşam sürüp projelerine odaklanmış. Estetik müdahalelerden uzak duran Sezer, 55 yaşında olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken sanatçı için takipçileri Zaman onun için durmuş yorumlarını yaptı.

Son olarak, 2000'li yılların ortasında İngiltere'den Türkiye'ye uzanan müzik yolculuğuyla pop dünyasında kasırgalar estiren Eylem Kızıl'dan bahsedelim. 2006 yılında piyasaya sürdüğü 'Aman' şarkısıyla yurt dışında da dikkatleri üzerine çeken Eylem, kendine has tarzı ve danslarıyla pop dünyasına yeni bir soluk getirmişti. 'Mız Mız', 'Shake It In Istanbul' ve 'Hayat Devam Eder' gibi hitleri olan şarkıcı, uzun süre gözlerden uzak yaşadı. Ancak Eylem Kızıl, sessizliğini sosyal medyada bozarak Instagram'da 122 bin takipçisiyle oldukça aktif bir isim haline geldi.

Eski dizilerin ve şarkıların büyüsü gerçekten başka, sizce kim en çok değişmiş?