Beyaz Show'a dislike yağmuru: Organize İşler ekibi ortalığı karıştırdı

Eğlence

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show, yeni sezonun ilk bölümünde Organize İşler ekibini ağırladı ancak bu buluşma izleyiciler tarafından pek sevilmedi. Programın dijital yayın videosu kısa sürede 100 bin dislike alarak rekor kırarken, yorumlar kısmı adeta protesto alanına döndü. Kullanıcılar, "Siz bu milletin vatan sevgisini hafife almışsınız" ve "Beyaz sana da boykot" gibi sert mesajlarla tepkilerini dile getirdi.

Olayın merkezinde ise Organize İşler: Karun Hazinesi yapımındaki bir sahne var. Eski Türk inanç sisteminde ve şaman geleneklerinde manevi ritüellerin kutsal simgesi olan kam davulunun; dizide suç ve mafya temalı bir eğlence kurgusuna dahil edilmesi insanları çileden çıkardı. Kutsal bir kültürel değerin mizah ve suç dünyası unsuru olarak kullanılmasına sosyal medyada geniş çaplı bir tepki dalgası başladı.

Bu kaosun içinde dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan da hedefte oldu. Eleştirilerin tavan yaptığı saatlerde Yılmaz Erdoğan'ın resmi X profili erişime kapandı. Hesabın yoğun şikayetler yüzünden mi yoksa platform kuralları nedeniyle mi askıya alındığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kültürel değerleri şaka malzemesi yapmak her zaman risklidir, burada da dozaj kaçmış gibi görünüyor. Sizce bu durum bir hata mı yoksa gerçekten kabul edilemez mi?