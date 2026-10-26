Altın Portakal korteji sosyal medyada tepki çekti

Eğlence

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim Pazartesi günü geleneksel kortej geçişiyle kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ünlü isimler, AKM önünden başlayarak güzergah boyunca halkı selamladı.

Kortejle şehre renk katanlar arasında Meryem Uzerli, İlyas Salman, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Büşra Pekin ve Ersin Korkut vardı. Üstü açık otomobillerle dolaşan sanatçılar, bekleyen Antalyalılara çiçekler verdi ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Festivalin 'Daima' sloganıyla başladığı bu kareler, bazı kullanıcılardan tepki topladı.

Sizce festival açılışında böyle bir gösteriş gerekli mi, yoksa gelenekler artık değişmeli mi?