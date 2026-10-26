Seda Sayan'dan baby shower çıkışı: "Şımarıklık bu"

Eğlence

Seda Sayan, anne adayları için düzenlenen baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerine savaş açtı. Bu tür organizasyonlardan hoşlanmadığını açıkça söyleyen sanatçı, günümüz alışkanlıklarını geçmişteki geleneklerle kıyasladı.

Sayan, eskiden doğum öncesi hazırlıkların farklı yapıldığını belirten ünlü isim, "Ben baby shower'lara karşıyım. O ne? Eskiden doğuma yakın odası yapılırdı. Şımarıklık bu, çok irite edici. Bir de bunları çıkardılar. Eskiler daha dikkat ederlerdi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Seda Sayan'ın bu sözleri sosyal medyada farklı görüşleri beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, günümüzde bu kutlamaların gereğinden fazla abartıldığına katılarak Sayan'ı destekledi. Diğer taraftan bazıları ise baby shower ve cinsiyet partilerinin ailelerin mutluluğu paylaşması için güzel bir yol olduğunu savunup sanatçının sözlerini eleştirdi.

Sizce de bu partiler artık dozunu kaçırdı mı yoksa Seda Sayan biraz fazla mı tepki verdi?