Dorukhan Toköz aşka geldi: 'Kandırdım...'

Eğlence

Futbolcu Dorukhan Toköz, oyuncu Helin Kandemir ile birlikte çekildiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı. İşin en tatlı detayı ise Toköz'ün bu karelere Kenan Doğulu’nun 'Kandırdım' şarkısını eklemiş olması. Romantizmle bitmeyen paylaşımlar sonrası Helin Kandemir de sevgilisinin yayımladığı fotoğrafları kendi hesabından yeniden paylaşarak durumu onaylamış oldu.

Hatırlayalım, geçtiğimiz haftalarda çiftin birbirini takipten çıkması ve ortak fotoğraflarını temizlemesi üzerine çiftin ayrıldığı öne sürülmüştü. Görünüşe göre çift yeniden gündemde.

Sizce bu 'kandırdım' mesajı kime gidiyor, yoksa her şey sadece bir sosyal medya stratejisi mi?