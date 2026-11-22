Eğlence

Geçmişte yaşadıklarını unutmadığını belirten şarkıcı, "Yaşadığım hiçbir şeyi unutmadım. Ama alıştım. Unutmuyoruz, alışıyoruz" diyerek içini döktü.

Yaşadığı kırgınlıklara artık farklı baktığını belirten sanatçı, eskiden bazı şeylere kırıldığını ancak artık empati yaptığını dile getirdi. Kimseye kırılmadığını belirten şarkıcı, buna rağmen bu kişilere hayatında yer vermediğini net bir şekilde ifade etti.

Kırgınlıkları rafa kaldırıp kendi yoluna bakanların olduğu bir dönemden geçiyoruz sanırım. Sizce affetmek mi daha kolay yoksa hayatından tamamen çıkarmak mı?