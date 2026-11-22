Eğlence

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'un 49. bölümünde, İstanbul'dan katılan ve aslen Rizeli olan 34 yaşındaki Ömer Çakır, 5 milyon TL'lik büyük ödülün peşine düştü. Ancak şans yüzüne pek gülmedi; daha ilk turda 5 milyon TL'lik kutuyu açarak başlangıcı pek de istediği gibi yapamadı.

İkinci ve üçüncü turlarda düşük tutarlı kutuları açarak ayakta kalan Ömer, dördüncü turda 3 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuların elenmesiyle büyük ödül ihtimalini iyice kaybetti. Beşinci tura gelindiğinde arka arkaya üç mavi kutu açtıran yarışmacıya bankadan 500 bin TL'lik bir teklif geldi. Ömer, tabloda 5 milyon TL olduğu sürece devam edeceğini söyleyerek bu ciddi miktarı reddetti.

Altıncı turun başında son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla işler tamamen değişti. Hemen ardından 1 milyon TL'lik kutunun da gitmesiyle büyük ödül hayalleri tamamen suya düştü. Bankanın sunduğu 165 bin TL'lik yeni teklifi de geri çeviren Ömer, kutu açmaya devam etti. Son turda 750 bin TL'lik kutunun da açılmasıyla geriye sadece 5 TL ve 100 bin TL kaldı.

Bankacının sunduğu 42 bin 500 TL'lik teklifi bu kez kabul eden Ömer Çakır, yarışmadan bu miktarla ayrıldı. Ancak asıl şok, kendi kutusunun açılmasıyla geldi. Kutudan tam 100 bin TL çıktı. Yani Ömer, sırf son teklifi kabul ettiği için kendi kutusundaki paradan 57 bin 500 TL daha az kazanmış oldu.

Siz olsanız o 500 bin TL'yi cebinize koyar mıydınız yoksa yine risk alır mıydınız?