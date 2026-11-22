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Yapımcı Faruk Turgut, Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programında dizi sektöründeki başrol ücretlerini ve bu durumun prodüksiyon bütçelerine etkisini tartıştı. Sektördeki ücretlerin arz-talep dengesine göre belirlendiğini belirten Turgut, kanalların belirli oyuncuları özellikle istemesinin fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili "Oyuncular çok para alıyor. Oyuncuların çok para almasını sağlayan sistem de bu sistem değil mi?" diyen Turgut, kanalların bazı oyuncular olmadan projelere onay vermediğini, oyuncuların da bu durumu bildiği için rakamları en üst perdeden açtığını söyledi. Kimseyi ayıplamadığını ancak durumun tamamen isteyen ve veren arasındaki bir dengeden ibaret olduğunu ekledi.

Kendi adına böyle rakamları ödemeyeceğini söyleyen Turgut, menajerlik ve stopaj giderlerinin yapımcıya ciddi bir yük getirdiğine dikkat çekti. 25 milyona dizi yapıp bir başrol oyuncusuna 3 veya 3,5 milyon verilmesinin ciddi bir sıkıntı olduğunu vurgulayan yapımcı, bütçenin yaklaşık beşte birinin tek bir isme gitmesinin sağlıklı bir sonuç vermediğini belirtti.

Bu durumun projelerin genel kalitesine yansıdığını söyleyen Turgut, başrol oyuncusuna ayrılan yüksek bütçe nedeniyle yan oyuncuların daha basit ve sıradan seçilmek zorunda kalındığını ifade etti. Başrol erkeği alındığında başrol kadınını zayıf tutmak veya yan karakterleri ona göre dengelemek zorunda kaldıklarını belirten Turgut, bunun içeriğin kalitesinde ciddi bir sorun yarattığını ve bunu tüm sektörün yaptığını söyledi.