Eğlence

Pem Yapım imzalı Mükemmel Anneler'in kadrosu giderek şenleniyor. Dizinin son eklemelerinden biri olan oyuncu Dolunay Soysert'in, hikayedeki Müge karakterine hayat vereceği öne sürüldü. Karakterle ilgili detaylar henüz gizli tutuluyor, Soysert'ten de konuya dair bir açıklama gelmedi ama bu projeyle ana akıma döndüğü konuşuluyor.

Kadroya bakılırsa ekran başında heyecanlanmak için sebep çok. Deniz Çakır Neslihan'ı, Ebru Özkan Zümra'yı ve Pelin Akil ise Banu'yu canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizinin senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

TV8 ekranlarında yeni yılda yayınlanması planlanan yapımın kesin tarihi henüz belli değil ama kadro şimdiden oldukça iddialı görünüyor. Bakalım Müge karakteriyle nasıl bir kaos izleyeceğiz?