Eğlence

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile çıktığı yolculuk öncesinde paylaştığı kareyle takipçilerinin dikkatini çekti. Uçak içerisinde beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan Sayan, "Çok yorulduk gidiyoruz yârimle" notunu düşerek eşine olan sevgisini dile getirdi. Hayranlarının büyük beğeni gösterdiği bu samimi kare, çiftin gözlerden uzak ama mutlu devam eden evliliklerinin son örneği oldu.

Seda Sayan, popüler şarkıcı, oyuncu ve televizyon programcısı kimliğiyle Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri. Özel hayatındaki dobra tavırları ve ilişkilerine getirdiği kurallarla sık sık magazin gündeminin merkezine yerleşiyor.

Tatil yasakları ve kırmızı çizgiler

Seda Sayan, 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği eşi Çağlar Ökten için oldukça radikal bir kural belirlemişti. Evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizen ünlü sanatçı, eşinin kendisi olmadan tek başına tatil planı yapmasına karşı olduğunu açıkladı. Bu konudaki tavrı sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü. Kimileri bu yaklaşımı haklı bulurken, kimileri kuralları aşırı bulduğunu belirtti.

Sayan, bu katı kuralının altını daha sonra tekrar çizdi. 2. Sayfa kameralarına verdiği demeçte, "Ben Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam, Çağlar bensiz ömür boyu tatil yapamaz" sözleriyle ilişkisindeki bu prensibi perçinledi.

Evdeki erkek figürü ve ilişki tavsiyeleri

Sadece tatil konusunda değil, ev içindeki yaşam tarzı konusunda da net olan sanatçı, katıldığı bir programda erkeklere dair beklentilerini paylaştı. Evde vakit geçirme şekline dair ezber bozan bir çıkış yapan Sayan, "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak" diyerek evdeki erkek figürüne bakış açısını özetledi.

Kadınlara yönelik ilişki tavsiyeleri de oldukça dikkat çekici. İlişkilerde gardını almanın önemine değinen sanatçı, "Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın" uyarısında bulundu. Sayan, kadınların ilişkiden sonra depresyona girmek yerine güçlü durması gerektiğini savundu; sizi kaybeden kişinin depresyona girmesi gerektiğini söyledi.

İlk buluşma için GBT önerisi ve gizli kimlikler

İlişkilere dair dobra tavsiyeleriyle bilinen sanatçı, dürüst birini arayan kadınlara oldukça sıra dışı bir yöntem önerdi. İlk buluşmada beğenilen bir erkeğin GBT (Genel Bilgi Toplama) kayıtlarına bakılması gerektiğini söyleyen Sayan, emniyet birimlerinin kullandığı bu sistemle kişinin suçtan aranıp aranmadığının kontrol edilmesini tavsiye etti.

Seda Sayan'ın kariyerindeki şaşırtıcı detaylardan biri de gerçek isminin sahne ismiyle tamamen farklı olması. Yıllardır milyonların tanıdığı sanatçının kimliğindeki gerçek adı Aysel Gülaçar olarak ortaya çıktı.

Sadece Sayan değil, müzik dünyasında isim değişikliği yapan başka isimler de mevcut. Sibel Can'ın gerçek adının Sibel Cangüre olduğu, Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğu biliniyor. Benzer şekilde Bergen (Belgin Sarılmışer), Ibrahim Tatlıses (İbrahim Tatlı), Teoman (Fazlı Teoman Yakupoğlu) ve Sezen Aksu (Fatma Sezen Yıldırım) gibi pek çok ünlü ismin nüfus kayıtlarındaki adları sahne isimlerinden farklılık gösteriyor. Listede ayrıca Danla Bilic'in Neslihan Damla Akdemir, Ebru Polat'ın Filiz Sarıkaya ve Kadir Doğulu'nun Abdülkadir Doğulu olduğu görülüyor.