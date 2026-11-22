Eğlence

Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından geçmiş yıllara ait bir karesini paylaşarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Fotoğrafın altına "Yaş 1. Yarın konuşuruz, iyi geceler" notunu düşen başarılı oyuncu, masum gülümsemesi ve bakışlarıyla kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Takipçiler, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda oyuncunun bakışlarının yıllar geçse de hiç değişmediğini dile getirdi. Bir dönem karedeki küçük kızın kim olduğu ve şimdiki hali merak konusu olurken, fotoğrafın Dilan Çiçek Deniz olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşımla Deniz, aradan geçen 30 yıla rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlamış oldu. Bakışlar gerçekten aynı kalmış, biz buna 'genetik şans' diyoruz.