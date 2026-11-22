Eğlence

Çağatay Ulusoy'un kısa sürede verdiği kilolar ve fiziksel değişimi magazin gündemini sallarken, oyuncu hakkında ortaya atılan zayıflama iğnesi iddiaları sevgilisi Aslıhan Malbora tarafından yalanlandı. Tiyatro çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Malbora, Ulusoy'un herhangi bir iğne kullanmadığını, bu değişimi tamamen çok güzel ve disiplinli bir diyete borçlu olduğunu söyledi.

Sadece zayıflama konusu değil, ikilinin özel hayatına dair çıkan iddialar da netleşti. Aslıhan Malbora, önümüzdeki ay yurt dışında evlenecekleri yönündeki haberleri kesin bir dille reddederek "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum. Nereden çıktı?" şeklinde konuştu. Hamilelik dedikodularıyla ilgili dava açmayı düşünüp düşünmediği sorulan Malbora, "Hayır, dava açmayı düşünmüyorum" yanıtını verdikten sonra oradan uzaklaştı.

Çağatay Ulusoy'dan diyet onayı

Çağatay Ulusoy, daha önce sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte Etiler'de objektiflere takılmıştı. Kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini söyleyen oyuncu, sabah sette olacağını belirterek mekandan acele etti. Verdiği kilolarla ilgili soru alan Ulusoy, "Diyet yaptım. Dinlenme dönemine girince genelde dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi de iş başladı" dedi.

Ünlülerin zayıflama mücadeleleri

Sadece Ulusoy değil, pek çok ünlü isim de form tutma süreçlerini paylaştı. Solo kariyerine odaklanan Hasan Gözetlik, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Toplamda yedi sekiz kilo verdiğini söyleyen Gözetlik, yemek yemeye aşık olduğunu ancak geceleri yediklerine dikkat ettiğini belirtti. Ayrıca iki buçuk üç aydır boks yaptığını ve yürüyüşü hayatına eklediğini anlattı.

Oyuncu Toprak Sağlam ise tam 32 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Bazılarının iğne ve ameliyat yoluna gitmesine karşın bu süreci tamamen doğal yollarla tamamladığını söyleyen Sağlam, sırrının büyük bir disiplinle uyguladığı spor ve diyet olduğunu, ancak bu sürecin iki yıla yakın bir zaman aldığını vurguladı.

Şarkıcı Gizem Tuncer ise 26 kilo verdiğini açıklarken sürecin duygusal boyutuna değindi. Geçen sene anneannesini kaybetmesiyle ağır bir depresyon ve yeme bozukluğu yaşadığını belirten Tuncer, doktorunun yazdığı iğneyi pankreas enzimlerinin bozulması ve şiddetli karın ağrıları nedeniyle hemen bıraktığını söyledi. Şu an günde dört beş yumurta yiyerek ve sabahları 45 dakika kardiyo yaparak formunu koruduğunu anlattı.

Yaşam tarzı değişikliği ve disiplin

Tiyatronun usta ismi Ali Poyrazoğlu, 105 kilodan 80 kiloya düşerek toplamda 25 kilo verdi. Nişantaşı sokaklarında fit görüntüsüyle dikkat çeken 79 yaşındaki sanatçı, mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlayarak sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Bol bol yürüyüş yaptığını ve sağlıklı beslendiğini belirten Poyrazoğlu, hedefinin beş kilo daha vermek olduğunu ifade etti.

Tenor Hakan Aysev ise 60 kilo vererek dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bu sürecin kolay olmadığını ve kilo vermenin zorlayıcı bir durum olduğunu vurgulayan Aysev, bu değişimin sahne performansına etkilerini de paylaştı.

Bergüzar Korel ise dört ayda 20 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar çıkan Korel, iğneyle zayıflamanın bir seçenek olabileceğini ancak kendisinde ciddi bir duygusal yeme bozukluğu olduğunu fark ettiğini söyledi. İki çocuk sahibi olduğu dönemde 25-30 kilo alıp verdiğini anlatan oyuncu, başarısının sırrının yoğun spor olduğunu belirtti. Hatta bu süreçte çok aç kaldığı ve açlıktan ağladığı zamanlar olduğunu, o dönemde hiçbir sosyal hayatı olmadığını söyledi.