Eğlence

Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla takipçilerine nostalji rüzgarları estirdi. Geçmiş yıllara ait karelerini paylaşan oyuncu, fotoğraflarına "Arşivi karıştırırken önüme çıkanlar... Eski güzel günler..." notunu düştü. Gençlik yıllarını yansıtan bu kareler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru aldı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Düzyatan, hayranlarını eski hallerine dair bir yolculuğa çıkardı.

Aile hayatı ve Afrika tatili

Düzyatan, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla birlikte çıktığı Afrika tatilinden paylaştığı kareler dikkat çekmişti. Atlantik Okyanusu kıyısında çocuklarıyla eğlenen ve sahilde gördükleri penguenlerin önünde poz veren ünlü çift, tatil anılarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Kariyer yolculuğu ve özel hayatındaki sürprizler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 26 Temmuz 1979'da dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan, üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2001 yılında Ruhsar dizisiyle adım atan oyuncu, o günden bu yana birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol alarak büyük bir yükseliş yakaladı. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında popüler bir isim haline gelen Düzyatan, sadece oyunculuğuyla değil; ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor.

Özel hayatında ise 2014 yılında, Hülya Koçyiğit'in torunu ve eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile görkemli bir düğünle evlendi. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocukları oldu. Düzyatan, eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarda, Neslişah ile ilk tanıştığında onun Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmediğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.

Serveti ve mütevazı yaşam tercihi

Kariyerindeki başarılar ve yer aldığı projeler, Düzyatan'ı ciddi bir servetin sahibi yaptı. Oyunculuğun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan oyuncunun, bölüm başı aldığı ücretler ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın bir mal varlığına sahip olduğu biliniyor. Ancak dünya starı mertebesine yükselmesine rağmen lüks harcamalardan kaçındığı ve mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ettiği belirtiliyor. Hatta kendisi, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna, "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" yanıtını vererek para işleriyle uğraşmayı sevmediğini ve "hanımcılığını" gözler önüne serdi.

Ünlülerin servet listesindeki diğer isimler

Sektördeki diğer isimlerin birikim hikayeleri de dikkat çekiyor. Ajda Pekkan, 70 milyon dolara ulaşan banka hesabının yanı sıra birçok lüks köşk ve villaya sahip. Süperstar'ın 8,6 milyon dolara satışa çıkardığı malikanesi gündem olmuştu. Serenay Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu ve parasını gayrimenkul ile arsa alarak değerlendirdiği, ayrıca Marmaris'e yatırım planladığı belirtiliyor.

Şarkıcı Emrah'ın ise gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettirdiği görülüyor. İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi olduğu ve aylık kira gelirinin 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edilen Emrah'ın, Dubai'den 3,5 milyon dolara ev aldığı ve İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı ifade ediliyor. 2022 yılında mahkemeye verdiği gelir beyanında aylık kazancının 400 bin TL olduğunu açıklayan şarkıcının, 300 daireyi satıp daha büyük projelere yöneldiği bilgisi basına yansıdı.

Diğer yatırımcı ünlüler arasında ise doktor olan ve Özel Okmeydanı Hastanesi'nin kurucusu olan Ercan Kesal, Çeşme Alaçatı'da 10 odalı butik otel yapan televizyoncu Yasemin Bozkurt ve yine Alaçatı'da çocukluk hayalini gerçekleştirip butik otel açan Emre Altuğ yer alıyor. Hülya Avşar'ın ise Sarıyer'de köşk, Ayvalık'ta yazlık ve zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede daire, Riva'da arazi, Etiler'de daire ve Londra'daki Pan Peninsula Tower 1'de bir daire ile iki cip sahibi olduğu belirtiliyor.