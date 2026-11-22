Eğlence

Show TV'nin perşembe akşamları yayınlanan Muhtemel Aşk, reytingleri düşmesine rağmen ekranda kalmaya devam ediyor. Sosyal medyada dikkat çeken bir X paylaşımı, dizinin yabancı bir yayın kuruluşu tarafından satın alındığını ve bu yüzden belirlenmiş bir bölüm sayısının olduğunu öne sürdü. Paylaşımda, maliyetler nedeniyle 4-5 reyting alan işlerin bile final yaptığı bir dönemde, 2 reytingle devam eden bir dizinin durumunun merak edildiği belirtildi.

Kadroda Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan, Feyyaz Şerifoğlu ve Müge Bayramoğlu'nun yer aldığı dizi, 18 Haziran'da yayın hayatına başlamıştı. Yaz boyunca reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapım, sonbaharla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ilk 10'un dışına çıktı. Bu düşüş, özellikle 15 Ekim'de yayınlanan 18. bölümden sonra daha belirgin hale geldi.

Reytinglerin gerilemesiyle birlikte sosyal medyada dizinin final yapacağı iddiaları ve bölüm sayısının 26'ya çıkarıldığına dair yorumlar yayıldı. Dizinin resmi hesabı ise final iddialarını yalanladı. Ancak ne Show TV ne de yapım ekibi, yabancı satış iddiaları veya kesin bölüm sayısı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Şu an için Muhtemel Aşk'ın final tarihi kesinleşmiş değil. Bölüm sayısının 26'ya uzatıldığı bilgisi ise resmi bir kaynak tarafından doğrulanmamış bir yorum olarak kaldı. Bakalım önümüzdeki haftalarda reyting grafiği ve kalan bölüm sayısı netleşecek mi?