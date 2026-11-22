Eğlence

Filmin senaryosunu yazan, yönetmenliğini üstlenen ve başrolünde yer alan Özcan Deniz, yapımın 3-4 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu açıkladı. Filmle ilgili büyük konuşmayı sevmediğini belirten Deniz, son sözün her zaman seyirciye ait olduğunu savundu.

Türk seyircisinin duyguları üzerine konuşan sanatçı, güldürmenin kolay, ağlatmanın ise zor olduğunu düşünüyor. Deniz'e göre toplum olarak küçük şeylerden mutlu olabiliyoruz ancak ağlamak için gerçekten ciddi bir dramaya ihtiyaç duyuyoruz.

Film ekibinden Öykü Karayel, Özcan Deniz'in kendi yazıp oynadığı birçok film olduğunu ve onun bu konuda üstat biri olduğunu bu filmde fark ettiğini ve sette kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Gonca Vuslateri de hazırlanan muhteşem set ortamından ve hikâyenin sürükleyiciliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Galaya medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katılırken, Burak Sergen geceye eşi Gizem Sergen ve doktoru Fatih Kırar ile eşlik etti. İlişkilerinin nasıl gittiği sorulan Sergen çifti, her şeyin yolunda olduğunu ve hayatlarının merkezinde aşkın yer aldığını belirtti.

Sizce bizi gerçekten ağlatabilecek o 'ciddi drama' nedir, yoksa gerçekten sadece gülmek mi istiyoruz?