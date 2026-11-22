Eğlence

Yeşim Ustaoğlu'nun yeni filmi Artakalan, izleyiciyi özgürleşme, sadeleşme ve koşulsuz sevginin anlamını keşfettiği bir yolculuğa çıkarıyor. Dünya prömiyerini 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde yapan yapım, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde rüzgar gibi esti. Film; en iyi yönetmen, kadın oyuncu (Öykü Karayel), görüntü (Kiril Prodanov) ve sanat yönetmeni (Osman Özcan, Görkem Canbolat) dallarında toplam dört ödül kazanarak başarısını kanıtladı.

Elif'in içsel yolculuğu ve İstanbul'dan kaçış

Film, günümüzün hastalığı olan duyarsızlığı, varoluş savaşımını ve modern yaşamın getirdiği odaklanamama, yetersizlik ve boğulma duygularını baş karakter Elif üzerinden işliyor. Elif, ünlü ve başarılı bir şair olmasına rağmen, üniversitede ders veren müzisyen kocası Mehmet ve altı yaşındaki oğlu Selim ile İstanbul'da yaşarken derin bir varoluş krizi yaşıyor. Şehirle barışamadığını belirten Elif, ilişkilerinin tükendiği Mehmet'e "evden git" diyerek kesin bir karar veriyor. Oğlu Selim'e geri döneceğine söz vererek anneannesinin köyüne doğru yola çıkıyor.

Bu yolculukta Elif, hayat mücadelesi veren üç güçlü kadınla tanışıyor: Yusufeli Barajı'nın kuruttuğu köydeki bir minibüs şoförü, kaza sonrası hastanede ona bakan ve şiirlerinin hayranı olan bir doktor ve anneannesinin köyünden bir komşu kadın. Bu kadınların karakterleri Elif'i derinden etkiliyor; böylece yeniden şiir yazmaya başlayarak yaratıcılığına ve içsel dengesine yeniden kavuşuyor. Filmin görsel dili de bu ruhsal değişimi destekliyor; İstanbul sahneleri soluk, karanlık ve renksizken, yolculuk bölümleri aydınlık ve parlak yansıtılıyor. Doğanın sessizliği ve dinginliği ise sürekli hissediliyor.

Baba ve oğulun hesaplaşması

Filmin diğer yandan Mehmet'in hikayesi devreye giriyor. Babasının ölüm döşeğinde olduğunu öğrenen Mehmet, oğlu Selim'i de yanına alarak Trabzon'a gidiyor. Yıllardır birbirleriyle konuşmayan baba ve oğul arasında sert bir hesaplaşma başlıyor. Mehmet, babasını, annesini ve kardeşi Emir'i öldürmekle suçluyor. Yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Elif ve Mehmet'in bu farklı yönlere giden yolculuklarını gerçekçi bir finalle noktalıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul ve İlyas Salman yer alıyor. Ustaoğlu'nun şimdiden odağında yine bir kadın karakterin olduğu yeni bir senaryo üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

Rocky'nin Hollywood'a meydan okuyuşu

Diğer yandan Ben, Rocky (I Play Rocky), Sylvester Stallone'un bir sinema efsanesine dönüşme sürecini ve düşük bütçeyle kült bir filmin nasıl ortaya çıkarıldığını anlatıyor. Aksiyon dünyasının ikonik ismi olmadan önce Stallone, maddi zorluklar ve reddedilmelerle dolu yıllar geçirdi. 1970'lerin Hollywood standartlarına uymayan fiziksel özellikleri, doğuştan gelen kısmi yüz felci ve kendine özgü konuşma tarzı nedeniyle genç oyuncu, amatör bir boksörün dünya ağır siklet şampiyonuyla dövüşme şansını yakalamasını konu alan Rocky'nin senaryosunu kaleme aldı.

Senaryosu dikkat çeken Stallone'un yapımcılara tek bir şartı vardı: Rocky'yi kendisi oynayacaktı. Kendi yazdığı hikayeye ve karakterine yürekten inanarak bu mücadeleyi verdi. 1976'da vizyona giren film, o yılın en çok iş yapan yapımı oldu ve 1977'de 10 dalda Oscar adaylığı elde ederek en iyi film Oscar'ını kazandı. Filmde Stallone'u canlandıran Anthony Ippolito, ses tonundan yürüyüşüne kadar aktörün benzerliğini çarpıcı şekilde yansıtıyor. Yapımda AnnaSophie Robb, Matt Dillon, Jay Duplass ve Toby Kebbel de yer alıyor. Kendi inancını yitirmeyen Stallone, sonuna dek gitti ve kazandı.

Sizce insanın kendi hayatını yeniden yazması için bazen her şeyi geride bırakıp gitmesi şart mı?