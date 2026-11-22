Eğlence

Warner Bros. Türkiye'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç filminin Türkiye vizyon tarihi belli oldu. Beklenen yapım, 18 Aralık tarihinde sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Duyuruyla beraber paylaşılan tanıtım videosunda ise kadronun yıldız isimleri Türkiye'deki sinemaseverlere seslendi. Videoda Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa ve Robert Pattinson yer alıyor. Kadro zaten şampiyonlar ligi gibi, bu ekip bizi yine ekrana kilitleyecek gibi duruyor.

Sizce bu film serinin zirvesi olur mu yoksa beklentiler çok mu yükseldi?