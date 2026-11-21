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Mert Fırat ve İdil Fırat çifti ikinci bebeklerini bekliyor. İdil Fırat'ın yaklaşık dört aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin belli olduğu öğrenildi. Çiftin kızına bir erkek kardeş geliyor.

Çiftin Kasım 2020'de dünyaya gelen kızları, 13 Kasım 2026'da altıncı yaşını kutladı. Yazara göre İdil Fırat kızını İstanbul'da özel bir hastanede doğurdu; oğlunu ise Amerika'da doğurmak istediğine dair bir duyum alındı, ancak bunun doğruluğundan emin olunmuyor. Doğum tarihine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yazıda, bebeğin dedesi Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat ile eski eşi Sibel Kerimoğlu da ikinci torun haberine çok sevindi.

2018 Eylül'ünde, beş aylık bir ilişkinin ardından evlenen Mert ve İdil Fırat'ın hızlı gelişen aşk hikayesi magazin dünyasında çok konuşulmuştu. Mert Fırat, Binbir Gece'deki Burak İnceoğlu rolüyle geniş kitlelerce tanınan, Kefaret'te Sinan, Aşk 101'de yetişkin Kerem ve Bir Derdim Var'da Ömer Atakan karakterlerine hayat veren bir oyuncu. Ayrıca Yol Ayrımı filminde de rol aldı. Tiyatro mezunu olan Fırat, oyunculuğun yanı sıra senaristlik ve yönetmenlikle de ilgileniyor.

Çiftin ailesi, kızlarının ardından bir erkek bebekle büyüyor.