Ünlülerin şaşırtan başlangıçları: Kim nerede başladı?

Eğlence

Sektörde zirveye yerleşmiş birçok ismin aslında çok önceden kamera karşısına geçtiğini biliyoruz ama bazıları gerçekten şaşırtıyor. Mesela Ata Yaşat, Daha 17 dizisinin Teoman'ı olarak karşımıza çıkmıştı. Şebnem Sungur, Instagram'da Ata Yaşat'ın küçüklük fotoğrafını "Benim sarı meleğim... Doğru Şebnem’in yanındasın. Bi de zaman bu kadar hızlı geçmek zorunda mı ya" notuyla paylaştı. Ata Yaşat ise bu paylaşıma "Canım benim" diyerek karşılık verdi.

Bazı isimlerin çocukluk halleri ise tam bir "nereden nereye" hikayesi. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in başrolü Merih Öztürk, henüz altı yaşındayken Son Osmanlı Yandım Ali filminde Kenan İmirzalıoğlu ile aynı setleri paylaşmış. Yıllar sonra yine Kanal D'nin iddialı projelerinden birinde başrol olarak izleyiciyle buluşan Merih Öztürk'ün bu erken başlangıcı dikkat çekiyor.

Sadece oyunculuk değil, müzik dünyasında da benzer sürprizler var. Manifest grubunun üyelerinden Mina Solak'ın geçmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Mina Solak'ın birkaç yıl önce Dilan Çıtak'ın dansçısı olarak çalıştığı ve beraberce İbo Show programına katıldığı ortaya çıktı. Programdaki dans görüntüleri şu an sosyal medyada yoğun yorumlar alıyor.

Kanal D'nin bir dönem damga vuran dizisi Çılgın Bediş'in eski sahneleri de yeniden gündeme geldi. Dizide Mihrace karakterini canlandıran Dolunay Soysert, henüz 23 yaşındayken bu kadroya girerek şöhret kapısını aralamış. O günden bugüne birçok iddialı projede yer alan Dolunay Soysert, artık ekranların en çok aranan başrol oyuncularından biri haline geldi.

Kariyerine çok küçük yaşta başlayanlardan bir diğeri ise Burçin Terzioğlu. Terzioğlu, ilk kez 1986 yapımı Çıplak Vatandaş filminde usta isim Şener Şen ile kamera karşısına geçti. Oyunculuğa çocuk yaşta adım atan Terzioğlu'nun bu başlangıcı oldukça etkileyici.

Tuba Büyüküstün'ün keşfedilme hikayesi ise tamamen bir tesadüf eseri. Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekor ve Tasarım bölümünde okurken, okulda fotoğraf çeken bir fotoğrafçı tarafından fark edildi. Büyüküstün ayrıca Kenan Doğulu'nun 2003 tarihli Demedi Deme albümündeki Tanımamışsın klibinde rol alarak figüranlık deneyimi yaşadı.

Birkan Sokullu'nun da benzer bir klip geçmişi var. Sokullu, henüz oyunculuk kariyerine başlamadan önce, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu klibinde oynamış. Bugün adından sıkça söz ettiren bir oyuncu olan Sokullu, o dönem henüz oyunculuk kariyerine başlamamıştı.

Özge Gürel'in değişimi ise fiziksel olarak şaşırttı. 2010 yılında Kızım Nerede dizisiyle şöhret olan Gürel'in o dönemki fotoğrafları ortaya çıktı. Özellikle alışılmışın dışındaki kısacık saçları, takipçilerini oldukça şaşırttı.

2003-2004 sezonunda Kanal D'de yayınlanan Kampüsistan dizisi ise tam bir yıldız fabrikası gibi çalışmış. Aylin Kontente, Elif Akşar, Mine Tugay, İpek Değer, Irmak Ünal, Tuğçe Kazaz, İstemihan Tuna, Ekim Mağden, Burak Altay, Engin Hepileri ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimler bu projeyle sektöre adım attı. Aylin Kontente, Kampüsistan'dan sonra Yaprak Dökümü dizisinde Nazlı karakterine hayat verdi ve bu rolü üstlendiğinde 25 yaşındaydı. Kontente, eski set arkadaşlarıyla olan bir kareyi Instagram'da paylaşarak nostalji yaptı.

Büşra Develi'nin de popülerliğe giden yolu klip oyunculuğundan geçmiş. Develi, İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde rol almış.

İpek Filiz Yazıcı ise on-on bir yaşlarındayken Tarkan ile bir reklam filminde yer aldı. Yazıcı, bu reklamın Rusya'da yayınlandığını belirterek, o dönem okul arkadaşlarına bu durumu sempatik bir şekilde anlattığını dile getirdi.

Son olarak, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın başrollerde olduğu İbo ile Güllüşah filmindeki Gazeteci Oya karakterini canlandıran ismin, Vedat Türkali'nin kızı Deniz Türkali olduğu ortaya çıktı.

Sizce en büyük değişim kimde olmuş?