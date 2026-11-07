Bir Başkadır geri dönüyor: İkinci sezon fragmanı geldi

Eğlence

Netflix Türkiye, Berkun Oya imzalı Bir Başkadır dizisinin altı yıl sonra çekilen ikinci sezon fragmanını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dizinin yeni sezonu 12 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Fragmanda, Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem karakterini yine o meşhur psikolog sahnelerinden birinde görüyoruz. İlk sezonda İstanbul'da farklı hayat tarzlarından insanların yollarının kesişmesini Meryem üzerinden izlemiştik. Öykü Karayel'in başrolde olduğu ikinci sezonun ise toplam dört bölümden oluşacağı açıklandı.

Altı yıl aradan sonra Meryem'i tekrar görecek olmak heyecan verici ama dört bölümle neler anlatılacak, gerçekten merak ediyorum. Sizce ilk sezonun o ağır ve derin havasını yakalayabilirler mi?